Vă invităm să aflați povestea cutremurătoare și pilduitoare a vieții familiei Gafencu, din care a odrăslit sfântul temnițelor, Valeriu Gafencu, în relatarea directă a surorilor acestuia, Eleonora și Valentina Gafencu. Eleonora Gafencu a trecut la Domnul în data de 4 septembrie 2023. Veșnică să-i fie pomenirea! ELEONORA GAFENCU DESPRE FRATELE EI – VALERIU

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