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ELEONORA GAFENCU DESPRE FRATELE EI – VALERIU

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Vă invităm să aflați povestea cutremurătoare și pilduitoare a vieții familiei Gafencu, din care a odrăslit sfântul temnițelor, Valeriu Gafencu, în relatarea directă a surorilor acestuia, Eleonora și Valentina Gafencu. Eleonora Gafencu a trecut la Domnul în data de 4 septembrie 2023. Veșnică să-i fie pomenirea!  ELEONORA GAFENCU DESPRE FRATELE EI – VALERIU

Audiție cu folos!

           

Dacă doriți să contribuiți în sprijinul activităților mănăstirii noastre, ctitorie a vrednicului de pomenire Arhimandrit Justin Pârvu, o puteți face folosind formularul de plată de mai jos…



Amintim faptul că mănăstirea noastră deservește activitățile caritabile ale Fundației Justin Pârvu, care deține Azilul pentru bătrâne – ”Sf. Spiridon”, unde maicile se silesc să le îngrijească cu dragoste și rugăciune ca pe Însuși Hristos Domnul.

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