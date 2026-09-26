Vă oferim un interviu Trinitas Tv cu unul dintre supraviețuitorii gulagului comunist, Pr. Arhim. Gavriil Burzo, de la mănăstirea Sf. Treime, Breaza, din Maramureș. Aflați mărturii cutremurătoare despre marea nedreptate săvârșită de statul polițienesc comunist față de oricine încerca să gândească liber, prin Dumnezeu. ARHIM. GAVRIIL BURZO | MĂRTURII DIN ÎNCHISOARE
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Amintim faptul că mănăstirea noastră deservește activitățile caritabile ale Fundației Justin Pârvu, care deține Azilul pentru bătrâne – ”Sf. Spiridon”, unde maicile se silesc să le îngrijească cu dragoste și rugăciune ca pe Însuși Hristos Domnul.