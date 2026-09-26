Vă oferim un interviu Trinitas Tv cu unul dintre supraviețuitorii gulagului comunist, Pr. Arhim. Gavriil Burzo, de la mănăstirea Sf. Treime, Breaza, din Maramureș. Aflați mărturii cutremurătoare despre marea nedreptate săvârșită de statul polițienesc comunist față de oricine încerca să gândească liber, prin Dumnezeu. ARHIM. GAVRIIL BURZO | MĂRTURII DIN ÎNCHISOARE

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