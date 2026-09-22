Vă invităm să ascultați în rugăciune, Răspunsurile Sf. Liturghii, glasul I de Vasilios Nicolaidis și Axionul Adormirii Maicii Domnului de Sf. Macarie Protopsaltul, interpretate de Corul de maici al Mănăstirii Paltin Petru-Vodă. Înregistrarea este un live din cadrul slujbei Sf. Liturghii, 15 august, 2026, oficiată sub omoforul PS Nectarie de Bogdania. CÂNTĂRI DIN SF. LITURGHIE | MĂNĂSTIREA PALTIN

Audiție plăcută!