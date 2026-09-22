Vă invităm să ascultați în rugăciune, Răspunsurile Sf. Liturghii, glasul I de Vasilios Nicolaidis și Axionul Adormirii Maicii Domnului de Sf. Macarie Protopsaltul, interpretate de Corul de maici al Mănăstirii Paltin Petru-Vodă. Înregistrarea este un live din cadrul slujbei Sf. Liturghii, 15 august, 2026, oficiată sub omoforul PS Nectarie de Bogdania. CÂNTĂRI DIN SF. LITURGHIE | MĂNĂSTIREA PALTIN
Audiție plăcută!
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Amintim faptul că mănăstirea noastră deservește activitățile caritabile ale Fundației Justin Pârvu, care deține Azilul pentru bătrâne – ”Sf. Spiridon”, unde maicile se silesc să le îngrijească cu dragoste și rugăciune ca pe Însuși Hristos Domnul.