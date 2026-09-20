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MAMA | GEORGE COȘBUC | TEATRU RADIOFONIC

Posted on by Redactor

La prăznuirea marelui poet național, George Coșbuc, născut la 20 septembrie 1866, vă invităm să ascultați una dintre cele mai iubite poezii din literatura noastră –  „Mama”. MAMA | GEORGE COȘBUC | TEATRU RADIOFONIC

Audiție plăcută!

           

Dacă doriți să contribuiți în sprijinul activităților mănăstirii noastre, ctitorie a vrednicului de pomenire Arhimandrit Justin Pârvu, o puteți face folosind formularul de plată de mai jos…



Amintim faptul că mănăstirea noastră deservește activitățile caritabile ale Fundației Justin Pârvu, care deține Azilul pentru bătrâne – ”Sf. Spiridon”, unde maicile se silesc să le îngrijească cu dragoste și rugăciune ca pe Însuși Hristos Domnul.

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