SFÂNTUL CARE A TRANSFORMAT TEMNIȚA ÎN RUGĂCIUNE | DOCUMENTAR EXCEPȚIONAL

Vă invităm să vizionați un documentar excepțional despre mărturisirea luminoasă a Sf. Sofian Boghiu, în întunericul gulagului comunist. Pilda Sf. Sofian ne ajută să depășim momentele critice și grele din viața noastră, arătându-ne modul în care le putem depăși și întări sufletele. Documentarul este realizat de către canalul ”Pronia”, care a realizat mai multe seriale despre faptele minunate ale Sfinților din închisori. SFÂNTUL CARE A TRANSFORMAT TEMNIȚA ÎN RUGĂCIUNE
Vizionare cu folos!
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Amintim faptul că mănăstirea noastră deservește activitățile caritabile ale Fundației Justin Pârvu, care deține Azilul pentru bătrâne – ”Sf. Spiridon”, unde maicile se silesc să le îngrijească cu dragoste și rugăciune ca pe Însuși Hristos Domnul.