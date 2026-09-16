SFÂNTUL CARE A TRANSFORMAT TEMNIȚA ÎN RUGĂCIUNE | DOCUMENTAR EXCEPȚIONAL

Vă invităm să vizionați un documentar excepțional despre mărturisirea luminoasă a Sf. Sofian Boghiu, în întunericul gulagului comunist. Pilda Sf. Sofian ne ajută să depășim momentele critice și grele din viața noastră, arătându-ne modul în care le putem depăși și întări sufletele. Documentarul este realizat de către canalul ”Pronia”, care a realizat mai multe seriale despre faptele minunate ale Sfinților din închisori. SFÂNTUL CARE A TRANSFORMAT TEMNIȚA ÎN RUGĂCIUNE

Vizionare cu folos!