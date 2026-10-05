Vă invităm să urmăriți un material impresionant despre lucrarea misionară plină de jertfă a Părintelui Damaschin Grigoriatul în pământul african. Prin dragoste, jertfă și propovăduire, pustiul african renaște în lumina Harului Dumnezeiesc, și asta, nu fără ajutorul românilor… MINUNEA PĂRINTELUI DAMASCHIN ÎN AFRICA

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