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MINUNEA PĂRINTELUI DAMASCHIN ÎN AFRICA

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Vă invităm să urmăriți un material impresionant despre lucrarea misionară plină de jertfă a Părintelui Damaschin Grigoriatul în pământul african. Prin dragoste, jertfă și propovăduire, pustiul african renaște în lumina Harului Dumnezeiesc, și asta, nu fără ajutorul românilor… MINUNEA PĂRINTELUI DAMASCHIN ÎN AFRICA

Vizionare cu folos!

           

Dacă doriți să contribuiți în sprijinul activităților mănăstirii noastre, ctitorie a vrednicului de pomenire Arhimandrit Justin Pârvu, o puteți face folosind formularul de plată de mai jos…



Amintim faptul că mănăstirea noastră deservește activitățile caritabile ale Fundației Justin Pârvu, care deține Azilul pentru bătrâne – ”Sf. Spiridon”, unde maicile se silesc să le îngrijească cu dragoste și rugăciune ca pe Însuși Hristos Domnul.

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