Vă invităm să urmăriți un material impresionant despre lucrarea misionară plină de jertfă a Părintelui Damaschin Grigoriatul în pământul african. Prin dragoste, jertfă și propovăduire, pustiul african renaște în lumina Harului Dumnezeiesc, și asta, nu fără ajutorul românilor… MINUNEA PĂRINTELUI DAMASCHIN ÎN AFRICA
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Amintim faptul că mănăstirea noastră deservește activitățile caritabile ale Fundației Justin Pârvu, care deține Azilul pentru bătrâne – ”Sf. Spiridon”, unde maicile se silesc să le îngrijească cu dragoste și rugăciune ca pe Însuși Hristos Domnul.