Vă invităm să vizionați filmul istoric Burebista, în regia lui Gheorghe Vitanidis. Este necesar să ne cunoaștem istoria și strămoșii, în aceste vremuri în care asistăm șa desfășurarea unei campanii acerbe de depersonalizare, privarea de identitate și libertate. Recursul la memorie ne activează identitatea. BUREBISTA | FILM ISTORIC
Vizionare plăcută!
Dacă doriți să contribuiți în sprijinul activităților mănăstirii noastre, ctitorie a vrednicului de pomenire Arhimandrit Justin Pârvu, o puteți face folosind formularul de plată de mai jos…
Amintim faptul că mănăstirea noastră deservește activitățile caritabile ale Fundației Justin Pârvu, care deține Azilul pentru bătrâne – ”Sf. Spiridon”, unde maicile se silesc să le îngrijească cu dragoste și rugăciune ca pe Însuși Hristos Domnul.