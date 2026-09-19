Vă invităm să vizionați filmul istoric Burebista, în regia lui Gheorghe Vitanidis. Este necesar să ne cunoaștem istoria și strămoșii, în aceste vremuri în care asistăm șa desfășurarea unei campanii acerbe de depersonalizare, privarea de identitate și libertate. Recursul la memorie ne activează identitatea. BUREBISTA | FILM ISTORIC

Vizionare plăcută!