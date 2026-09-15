Vă oferim un cuvânt duhovnicesc și încurajator al Părintelui stareț Galaction Dominte, despre suferințele din viața noastră de zi cu zi ce trebuie purtate cu credință în bunul Dumnezeu. PR. GALACTION DOMINTE | PREDICĂ DESPRE PURTAREA CRUCII
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Amintim faptul că mănăstirea noastră deservește activitățile caritabile ale Fundației Justin Pârvu, care deține Azilul pentru bătrâne – ”Sf. Spiridon”, unde maicile se silesc să le îngrijească cu dragoste și rugăciune ca pe Însuși Hristos Domnul.