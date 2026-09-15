Astăzi, la un an de la trecerea la Domnul a maicii Penelope Ianolide, soția mărturisitorului Ioan Ianolide, unul dintre sfinții închisorilor, vă oferim câteva cuvinte de suflet liniștitoare, pe care maica Penelope ni le-a împărtășit. Veșnic să-i fie pomenirea și să avem rugăciunile ei! SCHIMONAHIA PENELOPE IANOLIDE | CUM SĂ NE ÎNȚELEGEM UNII CU ALȚII

Lupta împotriva discordiei

Maica Penelope, cum reușim să fie bună înțelegere între noi?

M-aș bucura să văd mai multă unitate și dragoste între ceilalți. Nu e bine că fiecare vorbește numai din punctul lui de vedere, nu se ține seama de părerea celorlalți colegi. Adică, trebuie să fie unitate și în tot ce facem, și în tot ce gândim. Într-o comunitate creștină și civilizată, oamenii nu mint, nu instigă, nu spun rele despre ceilalți și se ajută reciproc. Să se ajute unii pe alții, să-și vadă de treabă, să vorbească frumos.

Dar, din păcate, între noi există atâta discordie și intrigă!… Nu e nimeni perfect, dar dacă te străduiești, reușești să faci să fie toate la egalitate. Adică să gândească la fel, să muncească la fel, nu pentru unii prea mult, pentru alții prea puțin și cu mai multe aprecieri.

Și tot ce facem să facem cu inimă curată și din suflet! Ca să fie bună înțelegere, trebuie să fie unitate, egalitate în muncă, egalitate în gândire, în apreciere, asta contează foarte mult. Dar nu unul spune una, celălalt spune alta, altul are altă părere. Trebuie aduse toate la aceeași unitate, dar nu pe simpatii sau pe alte avantaje. Să se iubească între ei, să se ajute unii pe alții! Eu așa văd lucrurile, poate că greșesc, dar eu cred că nu greșesc.

Că și eu am lucrat în unitate cu multe persoane. Și am fost apreciată nu numai de ele, ci și de personalul superior, care s-au luptat să mă mențină pe post și nu au reușit. Nu au reușit. M-au scos bolnavă de nici nu știu ce boală. Cine știe ce au trecut acolo, numai ca să nu mai fac un an.

Buna colaborare

Eu eram blândă, dar și severă când situația impunea. Vorba unei colege: „Când e vorba de probleme de serviciu, parcă ești altă persoană. În general, ești așa de veselă, ești prietenoasă, ești drăguță, ești atentă cu toate, dar când e vorba de probleme de serviciu, toate sunt egale”.

Nu unele să muncească prea mult, altele prea puțin și tocmai acelea să fie mai apreciate decât cele care într-adevăr muncesc mult! Doamne, ajută-ne! Ajută-i, Doamne, pe toți să se schimbe, să fie uniți! Când muncim ceva, să muncim cu sufletul, nu numai cu mintea, ci și cu sufletul!

În același sens, trebuie să fie colaborarea. Nu că ăla e mai bun și ăla e mai puțin bun. Fiecare trebuie apreciat după puterile lui. Buna înțelegere contează foarte mult. Dacă există înțelegere, se rezolvă toate foarte bine. Dacă este înțelegere și se vorbește frumos, e foarte bine! Nu repezit și trunchiat!

Nu trebuie să acordăm unora exagerat de multă atenție și altora mai puțină. Dar trebuie să fie disciplină în orice comunitate unde se muncește. Cu disciplina, am fost mereu severă.

Sunteți foarte harnice, foarte bune, dar nu știu de ce, vă e teamă de colaborare. Or, cred că toate sunt pregătite pentru muncile care li se dau. Nu li se dă nimic peste puterile lor. Mai multă colaborare, mai multă colaborare!

Să nu ținem supărare!

Eu nu am ținut niciodată supărare. Nu trebuie să ținem supărarea, dacă vrem să fie dragoste între noi. Dragostea, unitatea ne dau putere.

Ocrotește, Doamne, tot tineretul și toți vârstnicii! Ferește-i, Doamne, de orice rău! Doamne Iisuse Hristoase, ajută-i, ocrotește-i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh!

Tot aud înăuntrul meu rugăciunea Tatăl nostru și se repetă cuvintele: „Și ne izbăvește de cei răi”. Oare cine sunt cei răi? Că azi toți se cred buni.

Maica Domnului, roagă-te pentru noi! Sfinților Împărați Constantin și Elena, ajutați-ne, feriți-ne de rău și de distrugerea omenirii! Cu liniște și pace să trăim în Numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, Amin! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh… Amin! Amin! Amin!

(Mai multe cuvinte de folos puteți citi în Revista Atitudini Nr. 96)