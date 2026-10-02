Vă invităm să ascultați cuvântul cutremurător al Pr. Stareț Efrem din Arizona, despre sufletul în fața ceasului morții, care plânge cu amar pentru păcatele pentru care nu s-a pocăit. Cum ne curățim de păcatele, pe care, ca niște oameni, toți le săvârșim. GHERONDA EFREM DIN ARIZONA | CUM NE ȘTERGEM PĂCATELE?
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Amintim faptul că mănăstirea noastră deservește activitățile caritabile ale Fundației Justin Pârvu, care deține Azilul pentru bătrâne – ”Sf. Spiridon”, unde maicile se silesc să le îngrijească cu dragoste și rugăciune ca pe Însuși Hristos Domnul.