Vă invităm să ascultați cuvântul cutremurător al Pr. Stareț Efrem din Arizona, despre sufletul în fața ceasului morții, care plânge cu amar pentru păcatele pentru care nu s-a pocăit. Cum ne curățim de păcatele, pe care, ca niște oameni, toți le săvârșim. GHERONDA EFREM DIN ARIZONA | CUM NE ȘTERGEM PĂCATELE?

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