Vă invităm să ascultați conferința dedicată martirilor și mărturisitorilor din temnițele comuniste, „Memoria interzisă”, organizată de Institutul Conservator și Asociația Rost, ce a avut loc la Piatra Neamț, la Casa de Cultură a Sindicatelor, sâmbătă. 26 septembrie. La conferință au luat cuvântul: Arhim. Hariton Negrea, scriitorul Cornel Constantin Ciomâzgă, avocatul Toni Neacșu, Istoric Elena Chiaburu și europarlamentarul Claudiu Târziu. CONFERINȚA „MEMORIA INTERZISĂ” – VIDEO

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