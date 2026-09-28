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CONFERINȚA „MEMORIA INTERZISĂ” – VIDEO

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Vă invităm să ascultați conferința dedicată martirilor și mărturisitorilor din temnițele comuniste, „Memoria interzisă”, organizată de Institutul Conservator și Asociația Rost, ce a avut loc la Piatra Neamț, la Casa de Cultură a Sindicatelor, sâmbătă. 26 septembrie. La conferință au luat cuvântul: Arhim. Hariton Negrea, scriitorul Cornel Constantin Ciomâzgă, avocatul Toni Neacșu, Istoric Elena Chiaburu și europarlamentarul Claudiu Târziu. CONFERINȚA „MEMORIA INTERZISĂ” – VIDEO

Vizionare cu folos!

           

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Amintim faptul că mănăstirea noastră deservește activitățile caritabile ale Fundației Justin Pârvu, care deține Azilul pentru bătrâne – ”Sf. Spiridon”, unde maicile se silesc să le îngrijească cu dragoste și rugăciune ca pe Însuși Hristos Domnul.

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