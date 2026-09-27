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SF. MATRONA DE LA HUREZI | DOCUMENTAR

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Vă invităm să vizionați un film documentar despre viața unei sfinte recent canonizate de către Patriarhia Română – Sfânta Cuvioasă Matrona de la mănăstirea Hurezi. SF. MATRONA DE LA HUREZI | DOCUMENTAR

Vizionare plăcută!

 

           

Dacă doriți să contribuiți în sprijinul activităților mănăstirii noastre, ctitorie a vrednicului de pomenire Arhimandrit Justin Pârvu, o puteți face folosind formularul de plată de mai jos…



Amintim faptul că mănăstirea noastră deservește activitățile caritabile ale Fundației Justin Pârvu, care deține Azilul pentru bătrâne – ”Sf. Spiridon”, unde maicile se silesc să le îngrijească cu dragoste și rugăciune ca pe Însuși Hristos Domnul.

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