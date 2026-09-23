Vă oferim un cuvânt duhovnicesc al Mitropolitului Athanasie de Limassol care oferă răspunsuri unor întrebări dificile, pe care adesea ni le punem: de ce suferă cei drepți? De ce eu pățesc aceste necazuri? De ce nu sunt pedepsiți cei răi? IPS ATHANASIE DE LIMASSOL | DE CE CRUCEA UNORA E MAI GREA?

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