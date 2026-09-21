Vă oferim o înregistrare rară și prețioasă cu Pr. Dimitrie Bejan, pătimitorul cel plin de har al lui Hristos în temnițele comuniste, care ne povestește el însuși câteva crâmpeie biografice din viața sa cea plină de martiriu, dar și de har. ÎNREGISTRARE RARĂ CU PR. DIMITRIE BEJAN

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