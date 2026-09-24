Vă invităm să vizionați un scurt film documentar despre viața poate celui mai mare sfânt al vremurilor de pe urmă, Sf. Siluan Athonitul, cel ale cărui cuvinte tămăduiesc rănile deznădăjduiților și atrag Harul dumnezeiesc. SF. SILUAN ATHONITUL | SCURT DOCUMENTAR
Vizionare cu folos!
Dacă doriți să contribuiți în sprijinul activităților mănăstirii noastre, ctitorie a vrednicului de pomenire Arhimandrit Justin Pârvu, o puteți face folosind formularul de plată de mai jos…
Amintim faptul că mănăstirea noastră deservește activitățile caritabile ale Fundației Justin Pârvu, care deține Azilul pentru bătrâne – ”Sf. Spiridon”, unde maicile se silesc să le îngrijească cu dragoste și rugăciune ca pe Însuși Hristos Domnul.