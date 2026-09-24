Vă invităm să vizionați un scurt film documentar despre viața poate celui mai mare sfânt al vremurilor de pe urmă, Sf. Siluan Athonitul, cel ale cărui cuvinte tămăduiesc rănile deznădăjduiților și atrag Harul dumnezeiesc. SF. SILUAN ATHONITUL | SCURT DOCUMENTAR

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