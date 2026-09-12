Vă invităm să ascutați un sfat prețios al Pr. Arhim. Athanasie Mitilineul, care ne explică modul în care trebuie să ne facem rugăciunile personale zilnice, astfel încât să avem cât mai mult folos. ARHIM. ATHANASIE DE MITILENE | CUM TREBUIE SĂ NE RUGĂM DIMINEAȚA ȘI SEARA
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Dacă doriți să contribuiți în sprijinul activităților mănăstirii noastre, ctitorie a vrednicului de pomenire Arhimandrit Justin Pârvu, o puteți face folosind formularul de plată de mai jos…
Amintim faptul că mănăstirea noastră deservește activitățile caritabile ale Fundației Justin Pârvu, care deține Azilul pentru bătrâne – ”Sf. Spiridon”, unde maicile se silesc să le îngrijească cu dragoste și rugăciune ca pe Însuși Hristos Domnul.