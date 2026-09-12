Vă invităm să ascutați un sfat prețios al Pr. Arhim. Athanasie Mitilineul, care ne explică modul în care trebuie să ne facem rugăciunile personale zilnice, astfel încât să avem cât mai mult folos. ARHIM. ATHANASIE DE MITILENE | CUM TREBUIE SĂ NE RUGĂM DIMINEAȚA ȘI SEARA

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