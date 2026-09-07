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SF. CLEOPA ILIE | ÎNTÂLNIREA CU DIAVOLUL

Posted on by Redactor

Întâlnirea cu diavolul este înfricoșătoare, de aceea nu îi este îngăduit să se arate decât celor ce au tăria duhovnicească să îl înfrunte. Acesta i s-a arătat Părintelui Cleopa care ne destăinuie chipul diavolesc, de care să ne păzească bunul Dumnezeu. SF. CLEOPA ILIE | ÎNTÂLNIREA CU DIAVOLUL

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