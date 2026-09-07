Întâlnirea cu diavolul este înfricoșătoare, de aceea nu îi este îngăduit să se arate decât celor ce au tăria duhovnicească să îl înfrunte. Acesta i s-a arătat Părintelui Cleopa care ne destăinuie chipul diavolesc, de care să ne păzească bunul Dumnezeu. SF. CLEOPA ILIE | ÎNTÂLNIREA CU DIAVOLUL

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