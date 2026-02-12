articole, Omilii, SIMPOZION, Video

PS SEBASTIAN PAȘCANU | CUVÂNT LA SIMPOZIONUL DEDICAT PR. JUSTIN PÂRVU

Vă invităm să ascultați un cuvânt profund al Preasfințitului Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, rostit la Simpozionul național dedicat memoriei Duhovnicului nemțean, Arhim. Justin Pârvu: „Părintele Justin Pârvu, îndrumător al familiei creștine: Rolul sfințitor al mamelor creștine în zidirea neamului și a societății românești”, ce s-a desfășurat la mănăstirea Paltin Petru-Vodă, 8 februarie 2026. PS SEBASTIAN PAȘCANU | CUVÂNT LA SIMPOZIONUL DEDICAT PR. JUSTIN PÂRVU

În finalul emoționantului cuvânt, în care o cinste aparte este acordată sfințeniei mamei creștine, Preasfințitul Sebastian și-a manifestat dorința de a fi trecut în rândul sinaxarului Bisericii Române, și Părintele Justin, atunci când bunul Dumnezeu va rândui.

Audiție cu folos!

           

