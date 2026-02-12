Vă invităm să ascultați un cuvânt profund al Preasfințitului Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, rostit la Simpozionul național dedicat memoriei Duhovnicului nemțean, Arhim. Justin Pârvu: „Părintele Justin Pârvu, îndrumător al familiei creștine: Rolul sfințitor al mamelor creștine în zidirea neamului și a societății românești”, ce s-a desfășurat la mănăstirea Paltin Petru-Vodă, 8 februarie 2026. PS SEBASTIAN PAȘCANU | CUVÂNT LA SIMPOZIONUL DEDICAT PR. JUSTIN PÂRVU

În finalul emoționantului cuvânt, în care o cinste aparte este acordată sfințeniei mamei creștine, Preasfințitul Sebastian și-a manifestat dorința de a fi trecut în rândul sinaxarului Bisericii Române, și Părintele Justin, atunci când bunul Dumnezeu va rândui.

Audiție cu folos!