Mănăstirea Văcăreștii Noi din Județul Constanta organizează sâmbătă, 26 septembrie, Simpozionul Național „Libertatea în Hristos – Adevărul care eliberează”, unde participă invitați de seamă ai culturii și spiritualității românești, printe care: Preasfințitul Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților; Acad. Mircea Dumitru, Vicepreședintele Academiei Române; Conf. univ. dr. Adrian Lemeni, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, Universitatea din București; Pr. conf. univ. dr. Gheorghe Holbea, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, Universitatea din București; Prof. univ. dr. Viorel Vizureanu, decanul Facultății de Filosofie, Universitatea din București; Arhid. conf. univ. dr. habil. Răzvan Brudiu, decanul Facultății de Teologie, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Redăm mai jos, comunicatul integral al Mănăstirii Văcărești. SIMPOZION NAȚIONAL LA MĂNĂSTIREA VĂCĂREȘTI

Simpozionul național „Libertatea în Hristos – Adevărul care eliberează”

Mănăstirea Văcăreștii Noi anunță organizarea celei de-a III-a ediții a Simpozionului Văcărești, un eveniment academic dedicat reflecției asupra uneia dintre întrebările fundamentale ale existenței umane: ce înseamnă să fii cu adevărat liber? Desfășurat sub tema „Libertatea în Hristos – Adevărul care eliberează. Sensuri teologice și orizonturi filosofice în contextul tendințelor seculare și al redefinirii libertății umane”, manifestarea științifică va avea loc în 26 septembrie 2026, între orele 10.00 și 17.00, în sala „Justin Pârvu” a Mănăstirii Văcăreștii Noi din Constanța.

Prin relevanța temei și participarea unor reprezentanți ai vieții bisericești și academice din importante centre universitare ale țării, această ediție oferă un cadru de dialog congruent între teologie și filosofie, ancorat în întrebările și provocările lumii de azi. Semnificația evenimentului academic depășește sfera analizei conceptuale a libertății, aducând în prim-plan implicațiile acesteia pentru afirmarea demnității persoanei, asumarea responsabilității morale și înțelegerea relației omului cu semenii și cu Dumnezeu.

Într-un context marcat de relativizarea reperelor morale, de accelerarea transformărilor tehnologice și de tendința de a identifica libertatea cu autonomia individuală nelimitată, întrebarea asupra fundamentelor și finalității acesteia devine esențială. Pornind de la cuvântul evanghelic „Adevărul vă va face liberi” (Ioan 8, 32), lucrările simpozionului vor explora sensul libertății în lumina învățăturii Mântuitorului Iisus Hristos și în dialog cu interogațiile filosofice.

Reflecția propusă urmărește să evidențieze distincția dintre simpla posibilitate de a alege și libertatea înțeleasă ca împlinire a persoanei în adevăr, iubire și comuniune. În această perspectivă, simpozionul își propune să ofere repere pentru o înțelegere a libertății care nu separă drepturile de responsabilități, autonomia de discernământ și năzuința omului spre desăvârșire de temeiul creștin al vieții sale.

Participanții Ediției a III-a a Simpozionului

La această ediție a Simpozionului Văcărești participă ierarhi, profesori universitari, teologi și filosofi, din centre academice importante ale țării. Comunicările vor fi susținute de: Preasfințitul Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților; Acad. Mircea Dumitru, Vicepreședintele Academiei Române; Conf. univ. dr. Adrian Lemeni, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, Universitatea din București; Pr. conf. univ. dr. Gheorghe Holbea, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, Universitatea din București; Prof. univ. dr. Viorel Vizureanu, decanul Facultății de Filosofie, Universitatea din București; Arhid. conf. univ. dr. habil. Răzvan Brudiu, decanul Facultății de Teologie, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia; Prof. univ. dr. Alexandru Tofan, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași; Pr. conf. univ. dr. Liviu Vidican-Manci, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea Babeș-Bolyai; Conf. univ. dr. Iulian Damian, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sf. Dumitru Stăniloae”, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași; Conf. univ. dr. Cristian Petre, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea „Ovidius” din Constanța. Sesiunile de dezbateri vor fi moderate de conf. univ. dr. Ioan Dura, Facultatea de Teologie, Universitatea „Ovidius” din Constanța.

Organizat de Mănăstirea Văcăreștii Noi, în parteneriat cu Facultatea de Teologie a Universității „Ovidius” din Constanța, simpozionul își consolidează, la cea de-a treia ediție, rolul de cadru al dialogului dintre Biserică și mediul academic. Evenimentul pune în valoare contribuția reflecției interdisciplinare în formularea unor răspunsuri la întrebările și provocările lumii contemporane.

Manifestarea științifică este deschisă participării tuturor celor interesați.

Arhim. Justin Dănilă

Starețul Mănăstirii Văcăreștii Noi

Com. Lumina, Jud. Constanța

Pentru informații și participare, vă rugăm să contactați:

Website: www.manastireavacarestiinoi.ro

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Facebook: Mănăstirea Văcăreștii Noi