Posted on

Aș putea da nenumărate exemple de momente în care prietenia a fost cea care mi-a salvat sufletul. Dar poate acestea pentru alții sunt cuvinte aruncate, ce nu simbolizează nimic. Însă pentru mine, prietenia este stropul de divinitate pe care fiecare dintre noi îl avem în suflet.

Studenta Ana Grăjdeanu, o tânără cu suflet frumos, ne amintește ce este prietenia adevărată. Doar sufletele de copii pot lega prietenii adevărate. Ana Grăjdeanu: Mai știm ce este prietenia?

Prietenia – darul lui Dumnezeu

Când întrebăm un copil câți prieteni are, știm cu toții care va fi răspunsul acestuia. Mulți, mulți… Dar de ce odată cu înaintarea în vârstă numărul acestora scade? Răspunsul e simplu. Pentru că în inocența lor, cu sufletul neatins de răutate sau probleme lumești, ei iubesc pe oricine le e aproape.

Prietenia este ceva mult mai profund decât un simplu cuvânt, folosit adesea de copii. Este un sentiment care poate înflori un om. Prietenia este lăsată pe pământ pentru a ne face să iubim și pentru că Dumnezeu știe că avem nevoie de un impuls pentru a deveni mai buni.

Calitățile unui prieten adevărat

Un prieten bun este acela care ne iubește într-un mod sincer, dezinteresat și fără a se gândi la defectele pe care le avem. Este acela care ne determină să devenim mai buni, mai sinceri, bucurându-se de reușitele noastre și fiindu-ne alături în momentele de cumpănă.

Momentul în care am plecat pentru prima dată de acasă a fost unul extrem de dificil pentru mine. Deoarece atunci când am ajuns într-un oraș nou, departe de casă, m-am considerat singură. Credeam cu tărie faptul că acela a fost momentul în care sufletul meu de copil începe să se ofilească.

Primul an a fost unul greu, pentru că dincolo de aparențele pe care voiam să le păstrez, mă simțeam mai singură ca niciodată. Cu toate acestea, la începutul celui de-al doilea an, am început, dintr-o minunată întâmplare să stau mai des cu una dintre colegele mele.

O prietenie profundă

Am ,,nimerit” amândouă să avem aceleași cursuri, aveam interese comune. Iar asta a dus la o apropiere ce urma să se transforme într-o prietenie profundă, clădită într-un timp relativ scurt, dar care m-a ajutat să înfloresc în mod minunat. M-a ajutat pentru că am avut de învățat ce este ambiția, ce este tăria în momente dificile. Și mai ales pentru că mi-a demonstrat că iubindu-i pe cei de lângă noi, putem fi fericiți în orice circumstanță.

Acest moment a fost acela în care mi-am adus aminte de prietenii mei din copilărie, pe care nu îi mai căutasem demult. Iar marea mea surprindere a fost aceea când am văzut, că deși nu mai vorbisem de ceva vreme, ei îmi zâmbeau ca și cum timpul nu și-ar fi pus niciodată amprenta asupra noastră. Zâmbeam iarăși, râdeam din suflet și în sfârșit am reușit să resimt acea căldură a copilăriei.

Suflet de copil

Prietenia ne păstrează mereu copii. Ne învață să îi iubim pe cei de lângă noi, și nu în ultimul rând să fim mai buni, nu numai pentru ei, ci pentru întreaga lume. Aș putea da nenumărate exemple de momente în care prietenia a fost cea care mi-a salvat sufletul. Dar poate acestea pentru alții sunt cuvinte aruncate, ce nu simbolizează nimic. Însă pentru mine, prietenia este stropul de divinitate pe care fiecare dintre noi îl avem în suflet.