Vă invităm să vizionați o emisiune specială cu mărturii din viața Sf. Elisabeta Lazăr, pustnica din Giumalău, relatate chiar de către sora ei, maica Nectaria. De asemenea veți putea afla mărturii inedite, relatate de către maica stavroforă Marina, stareța mănăstirii Teodoreni din Județul Suceava și de către consilierul patriarhal, Dl. Razvan Clipici. EMISIUNE DESPRE SF. ELISABETA DE LA PASĂREA
Vizionare cu folos!
Dacă doriți să contribuiți în sprijinul activităților mănăstirii noastre, ctitorie a vrednicului de pomenire Arhimandrit Justin Pârvu, o puteți face folosind formularul de plată de mai jos…
Amintim faptul că mănăstirea noastră deservește activitățile caritabile ale Fundației Justin Pârvu, care deține Azilul pentru bătrâne – ”Sf. Spiridon”, unde maicile se silesc să le îngrijească cu dragoste și rugăciune ca pe Însuși Hristos Domnul.