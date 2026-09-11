Vă invităm să vizionați o emisiune specială cu mărturii din viața Sf. Elisabeta Lazăr, pustnica din Giumalău, relatate chiar de către sora ei, maica Nectaria. De asemenea veți putea afla mărturii inedite, relatate de către maica stavroforă Marina, stareța mănăstirii Teodoreni din Județul Suceava și de către consilierul patriarhal, Dl. Razvan Clipici. EMISIUNE DESPRE SF. ELISABETA DE LA PASĂREA

Vizionare cu folos!