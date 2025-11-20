Vă oferim o scrisoare inedită a mărturisitorului Ioan Ianolide către maica Nifona de la mănăstirea Zamfira ( sora Mariana atunci). Suntem impresionați de grija părintească și povățuirea patristică a celui ce a aflat Harul în rugăciunea din temniță. SCRISOAREA LUI IOAN IANOLIDE CĂTRE O MAICĂ | INEDIT

DRAGĂ MARIANA,

Sper că ți-ai găsit un loc de liniște sufletească.

Maica Ermionia e o maică înduhovnicită – să intri în ascultarea ei și să nu ieși din cuvântul ei.

Nu e suficient să faci față la liturghie și canoane, e necesar să fii o maică duhovnicească. Nu cred că am să te mai văd[1].

Dumnezeu să te binecuvinteze!

Eu te-am înțeles și te înțeleg în felul tău de a fi.

Cu toată dragostea, Ioan.

Soțul meu mi-a dictat rândurile de mai sus. E pe patul de suferință, își trăiește ultimele zile.

Îmi pare rău că n-ai trecut pe aici – așa cum mi-ai spus la telefon.

Nașterea Domnului să-ți aducă pace în suflet.

Cu bine, Constanța I.[2]

(26.XII.1985, București)

MAICĂ ERMIONIA,

Mă bucur că la sfârșitul vieții am putut să fac un lucru bun prin bunăvoința părintelui Sofian.

Am cunoscut-o pe Mariana la Sf. Mănăstire Govora. E o fată credincioasă și dedicată Domnului. Are unele ciudățenii personale, dar cu înțelepciune, ele pot fi înțelese și depășite.

Vă rog să o îndrumați atât în știința duhovnicească, cât și în arta pictoricească.

În acest fel, toți împreună Îl vom sluji pe Domnul Iisus Hristos.

Cu toată dragostea, Ioan I.

DRAGĂ MARIANA,

Duhul ne-a îndrumat ca împreună să facem o faptă bună. Sper să te liniștești sufletește. Sfatul de căpetenie pe care ți-l dau este ascultarea.

Eu mă găsesc cu sănătatea într-o stare foarte gravă și de aceea, dictat de mine, scrie soția mea.

Doresc ca de pe pământ, ori din cer, să te văd crescând întru Domnul Iisus Hristos.

Cu toată dragostea, Ioan I.

XII.1985, București

[1] Era cu puțin timp înainte de trecerea la Domnul a lui Ioan Ianolide.

[2] Constanța Ianolide (soția lui Ioan Ianolide), care s-a călugărit la Mănăstirea Paltin cu numele de Schimonahia Penelope. A trecut la Domnul în 15 septembrie 2025).

(Scrisoare publicată în Revista Atitudini Nr. 92)