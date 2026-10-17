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SF. CONSTANTIN SÂRBU | FILM DOCUMENTAR

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Vă oferim un impresionant film documentar despre darul înainte-vederii și minunile unui mare sfânt român, preot mărturisitor și făcător de minuni încă din timpul regimului comunist. Sf. Constantin Sârbu | Film documentar

Vizionare cu folos!

           

Dacă doriți să contribuiți în sprijinul activităților mănăstirii noastre, ctitorie a vrednicului de pomenire Arhimandrit Justin Pârvu, o puteți face folosind formularul de plată de mai jos…



Amintim faptul că mănăstirea noastră deservește activitățile caritabile ale Fundației Justin Pârvu, care deține Azilul pentru bătrâne – ”Sf. Spiridon”, unde maicile se silesc să le îngrijească cu dragoste și rugăciune ca pe Însuși Hristos Domnul.

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