Vă invităm să îl ascultați pe Părintele Athanasie de Mitilene care ne explică cu mult tact pedagogic, care este mintea trupească și care este cea duhovniceasca. De asemenea aflați cum va fi posibilă învierea trupurilor. ARHIM. ATHANASIE DE MITILENE | MINTEA UMANĂ ȘI MINTEA DUHOVNICEASCĂ
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Amintim faptul că mănăstirea noastră deservește activitățile caritabile ale Fundației Justin Pârvu, care deține Azilul pentru bătrâne – ”Sf. Spiridon”, unde maicile se silesc să le îngrijească cu dragoste și rugăciune ca pe Însuși Hristos Domnul.