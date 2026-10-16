Vă invităm să îl ascultați pe Părintele Athanasie de Mitilene care ne explică cu mult tact pedagogic, care este mintea trupească și care este cea duhovniceasca. De asemenea aflați cum va fi posibilă învierea trupurilor. ARHIM. ATHANASIE DE MITILENE | MINTEA UMANĂ ȘI MINTEA DUHOVNICEASCĂ

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