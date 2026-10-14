Le oferim micilor creștini o povestire deosebită despre viața Sf. Cuvioase Parascheva de la Iași. Să învățăm din pilda Sfintei Parascheva cum să Îl iubim pe Dumnezeu și pe aproapele, prin ascultare și multă rugăciune. VIAȚA SF. PARASCHEVA | PENTRU COPII
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Dacă doriți să contribuiți în sprijinul activităților mănăstirii noastre, ctitorie a vrednicului de pomenire Arhimandrit Justin Pârvu, o puteți face folosind formularul de plată de mai jos…
Amintim faptul că mănăstirea noastră deservește activitățile caritabile ale Fundației Justin Pârvu, care deține Azilul pentru bătrâne – ”Sf. Spiridon”, unde maicile se silesc să le îngrijească cu dragoste și rugăciune ca pe Însuși Hristos Domnul.