Le oferim micilor creștini o povestire deosebită despre viața Sf. Cuvioase Parascheva de la Iași. Să învățăm din pilda Sfintei Parascheva cum să Îl iubim pe Dumnezeu și pe aproapele, prin ascultare și multă rugăciune. VIAȚA SF. PARASCHEVA | PENTRU COPII

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