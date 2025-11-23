Ucenicii Părintelui Calciu din America încep să vorbească despre darurile duhovnicești ale Părintelui Gheorghe Calciu, de la care au primit ajutor minunat. La 100 de ani de la nașterea pământească a Pr. Gheorghe Calciu, vă invităm să ascultați o mărturie emoționantă a doamnei Elisabeta Martin. MĂRTURII DESPRE SFINȚENIA PR. GHEORGHE CALCIU | ELISABETA MARTIN
Vizionare plăcută!
