Citirea Psaltirii alungă tristețea, duhurile, energiile negative. Chiar dacă ni se pare greoaie și de neînțeles, Mitropolitul Neofit de Morfu, ne explică, într-un dialog cu maicile de la mănăstirea Paltin, puterea harică a Psaltirii. IPS NEOFIT DE MORFU: PUTEREA PSALTIRII

De ce trebuie să citim Psaltirea?

În general, încerc să cultiv o stare de trezvie și în privința vieții duhovnicești, dar și vis-à-vis de evenimentele și fenomenele pe care le trăim în aceste vremuri și care afectează atât viața noastră personală, cât și viața Bisericii.

Când a început pandemia, eu am îndemnat poporul să facă mici grupuri și să citească Psaltirea. Să se creeze ca un lanț de rugăciune. Am spus și preoților din Mitropolia mea să facă același lucru: să găsească 10 credincioși în fiecare sat, care să citească toată Psaltirea cel puțin o dată pe săptămână, adică: Dimitrie, să citească două catisme, Gheorghe – alte două, Maria, două și tot așa. Iar unul dintre ei să convină să schimbe în fiecare lună catismele, astfel încât să nu citească cineva aceleași catisme permanent. Cu această ocazie aveau șansa să învețe să citească mai bine în greaca veche, mai ales că Psaltirea are o limbă mai veche și dificilă. Eu sunt de părere că fiecare grec trebuie să învețe limba Bisericii, greaca veche, pentru că este leagănul limbii neogrecești, dar și al teologiei în general.

Minunea Psaltirii

Sunt oameni tineri, care nu au învățat niciodată limba greacă veche, care nu au deschis psaltirea niciodată în viața lor, care la început se plâng că nu înțeleg, atunci când citesc un psalm… Mulți dintre ei sunt greci care trăiesc în afara granițelor, care trăiesc în Europa, America, Australia, care nu-și mai amintesc prea bine nici greaca nouă. Eu le spun la toți să facă exercițiul acesta al citirii în greaca veche și „încet-încet o să vedeți minuni!”.

Scopul nu este să înțelegem Evanghelia, Psaltirea sau pe Sf. Grigorie Teologul. Scopul este să ne smerim noi, ca să ne înțeleagă Dumnezeu. Mintea omului are capacitatea de a se deschide, mai ales atunci când Duhul lucrează. Scopul nostru nu este să înțelegem Evanghelia, Psaltirea sau alte scrieri patristice, scopul este să ne smerim noi, ca să ne înțeleagă Dumnezeu și când spun „ca să ne înțeleagă”, mă refer la un fel de pescuire. Noi trebuie să ne smerim ca să ne poată câștiga Dumnezeu. Prin urmare, toți cei care urmează această linie, văd o schimbare uriașă în viața lor duhovnicească.

„ÎN TIMP CE CITEAM, SIMȚEAM CEVA ÎN INIMĂ”

Azi a venit un tânăr foarte înalt. Avea lângă el o fată smerită și mi-a spus: „Preasfințite, noi am venit din Germania. Suntem o familie cu patru copii și facem așa cum am auzit la preasfinția ta. Citim în fiecare zi din Psaltire, așa cum ne-ai învățat în omiliile tale. Am vrea să stăm de vorbă câteva minute”. I-am rugat să aștepte undeva într-o cameră.

Am aflat după aceea, că îl chema Gheorghe. Soția lui provenea din Capadocia și bunicii ei erau rude cu familia Sf. Paisie. Mi-a spus Iorgos: „Știi, când am început să citim Psaltirea nu înțelegeam nimic…”. „Cu ce te ocupi?”, l-am întrebat. „Repar frigidere. Cu toate acestea, în timp ce citeam, simțeam ceva în inimă. Am cunoscut și o femeie de aici din zonă care ne-a introdus într-un grup de 10 persoane și ne-a pus să citim câte două catisme pe zi. Continuând să citesc, am început să simt ceva, astfel încât, mă trezeam și noaptea și citeam. Și uneori s-a întâmplat să mi se arate cel viclean care încerca să mă sufoce, ca să nu pot continua citirea”. ,,Și ce ai făcut?”, l-am întrebat.

,,Mă gândeam să mă opresc, dar m-am dus după aceea, la duhovnicul meu în Germania și i-am povestit, iar el mi-a spus să mă opresc, să nu mai citesc și să nu-l ascult pe Morfu. Apoi m-am dus în Sf. Munte și am găsit un monah bun care mi-a spus următorul lucru: «Să nu te oprești niciodată din citirea Psaltirii. Este cel mai mare folos pentru sufletul tău și pentru familia ta»”.

(Interviul integral cu IPS Neofit de Morfu îl puteți citi în Revista Atitudini Nr. 86)