Miercuri, 5 iunie, a avut loc la Mănăstirea Sângeap-Basaraba, din apropierea orașului Hârlău, cea de-a XVII-a ediție a simpozionului dedicat părintelui Dimitrie Bejan, cleric militar și mărturisitor în temnițele comuniste. Ne informează portalul doxologia.ro. Tema evenimentului din acest an a fost „Părintele Dimitrie Bejan, rugător și vindecător al bolnavilor” și l-a avut ca invitat pe Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. La simpozion au mai participat Arhim. Hariton Negrea, starețul Mănăstirii Petru Vodă, stavrofora Justina, stareța Mănăstirii Paltin. Evenimentul este organizat, an de an, la inițiativa Corneliei Anechitei, nepoata Pr. Dimitrie Bejan.SIMPOZION DEDICAT PR. DIMITRIE BEJAN LA HÂRLĂU