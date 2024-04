PROFEȚII ALE PĂRINTELUI EFREM DIN ARIZONA

„Nu este aceasta. Ea va fi după ce voi trece la cele veșnice. Atunci, va fi o criză economică foarte mare în toată lumea care va conduce la al treilea război mondial”.

PR. PETER HEERS: GHERONDA EFREM – FIRESC DE DUMNEZEIESC

Am fost hirotonit ca preot în Grecia, dar am revenit în America de mai multe ori ca să vorbesc cu părintele Efrem. În 2005, mi-a scris: „Mă rog ca totul să meargă bine pentru tine, atât în Grecia, cât și în America, pentru că aș vrea să fii cu noi, aici în America”. Dar au trebuit să treacă mai bine de 10 ani ca să-mi termin lucrarea în Grecia.

În 2013, i-am spus părintelui că vrem să venim în America și mi-a vorbit despre cum a fost el primit în America. Și o întrebam pe soția mea de ce îmi povestește mie toate acestea? Mi-a vorbit mult timp și erau mulți oameni care îl așteptau. Și l-am întrebat dacă putem să venim în America, iar el ne-a zis: „Desigur, te așteptăm”.

Câțiva ani mai târziu m-am întors și am fost profesor de teologie la școala teologică din Jordanville, New York. Dintr-odată, am primit un telefon: „Vrem să vii în Arizona să ne ajuți cu școala pe care vrem să o începem. Vă dăm o parohie aici, iar soția ta va preda limba greacă”. Și în sfârșit, după mulți ani, am putut să ne așezăm din nou și să locuim lângă mănăstire.

Și am avut binecuvântarea să fim spre sfârșitul vieții lângă părintele Efrem și să mergem și la înmormântarea lui. Întotdeauna, părintele ne-a vorbit cu multă dragoste și avea un simț al umorului foarte ascuțit. Dar, în niciun caz nu era umorul american. Avea modestie și smerenie. Avea ceva ce toți sfinții au. Era abordabil, era simplu, era firesc. Și este în firescul omului să vadă dumnezeirea. Acest firesc este diferit de pietismul exterior care poate fi întâlnit mai ales la cei convertiți. Aș vorbi la nesfârșit despre părintele Efrem. Mulți oameni mi-au spus că părintele le-a vorbit despre trecutul și păcatele lor. I-a văzut pe cei care erau doar mirunși și pe care îi întreba: „Unde îți este îngerul păzitor?”. Avea darul înaintevederii și era și profetic. A vorbit despre lucrurile prin care vom trece.

Părintele Efrem era de acord cu trecerea catolicilor la ortodoxie doare prin mirungere?

Nu, el spunea că toți trebuie să fie botezați pentru că nu îndeplinesc condițiile ca să fie aplicată iconomia. El vedea lucrurile nu doar în teoria lor, ci și duhovnicește.

Cineva l-a întrebat dacă criza din anul 2008 este cea despre care Părintele Efrem tot atenționa. Și a spus: „Nu este aceasta. Ea va fi după ce voi trece la cele veșnice. Atunci, va fi o criză economică foarte mare în toată lumea care va conduce la al treilea război mondial”. Aceasta mi s-a spus în ziua înmormântării părintelui. Era în decembrie 2019 și gândeam în sinea mea: „America stă foarte bine. Trump ne-a ridicat foarte mult economia. De unde această criză care va veni?”. Dar a venit luna martie 2020 și totul s-a prăbușit și criza economică s-a produs. Și mi-am spus: „Dacă el a avut dreptate în ceea ce a spus înseamnă că și în celelalte lucruri pe care mi le-a spus, are dreptate.

RĂZBOIUL MONDIAL ȘI EVANGHELIZAREA

Ce alte lucruri?

M-am gândit că o să întrebați. Toată lumea vrea să afle viitorul. A spus că va urma o unire falsă, mincinoasă a Bisericii care se va întâmpla în zorii celui de-al treilea război mondial. Dar, după toate aceste evenimente, va fi o revenire masivă la Ortodoxie și că va urma o perioadă de mare creștere duhovnicească. Aceasta au spus și Sf. Paisie și Sf. Porfirie.

Sf. Porfirie a spus la mănăstirea pe care a construit-o în sudul Atenei că mănăstirea pe care a construit-o va fi centrul evanghelizării Greciei. Toți au această poziție comună, dar în ciuda norilor negri care se adună deasupra noastră, sfârșitul lumii și venirea antihristului nu sunt atât de iminente. Trebuie să vedem mai întâi roadele evanghelizării întregii lumi. Noi deocamdată, avem efectele evanghelizării protestante din sec. XVIII-XIX care au venit odată cu colonialismul, aducând limba engleză în toată lumea. Aceasta a fost una din cerințele globalizării.

Sf. Ioan Maximovici a spus că motivul pentru care a înființat o diasporă ortodoxă a fost propovăduirea Ortodoxiei în întreaga lume. Ceea ce sfinții au spus acum în vremurile noastre trebuie să se întâmple până la sfârșitul lumii. Și cred că părintele Efrem, ca și ceilalți sfinți, a văzut aceasta.

Nu avem darurile pe care le-au avut ei. Noi vedem cu mintea rațională toate problemele și încercăm să le rezolvăm tot cu ajutorul ei, dar aceste probleme sunt profund duhovnicești și nu pot fi rezolvate cu soluții omenești, de aceea Dumnezeu trebuie să intervină. Sf. Paisie spune că va fi o intervenție dumnezeiască și că mulți vor crede că va fi sfârșitul lumii. Dar el va veni după ce Ortodoxia va fi propovăduită.

(Extras dintr-un interviu cu Părintele Peter Heers, realizat de maicile de la mănăstirea Paltin Petru Vodă, publicat în Revista Atitudini Nr. 84)