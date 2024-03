Părintele Gheorghe Calciu-Dumitreasa (1925-2006) a fost și rămâne un exemplu remarcabil al mărturisirii creștine și martiriului în fața persecuției și opresiunii comuniste. În mai multe rânduri, în sinistrele vremuri ale regimului de inspirație sovietică, Părintele a fost închis, torturat și supus unor condiții inumane de detenție. În pofida inimaginabilelor încercări prin care a trecut și a suferințelor care i-au fost pricinuite, și-a iubit neamul și L-a slujit pe Hristos până când a închis ochii și s-a mutat la cele sfinte.

Aflăm cu bucurie despre un proiect de lege important inițiat de către senatorul AUR, Claudiu Târziu. Senatorul Claudiu Târziu solicită ca anul 2025 să fie declarat ca Anul omagial Gheorghe Calciu Dumitreasa. Aceasta deoarece se împlinesc 100 de ani de la nașterea marelui Duhovnic și Mărturisitor al lui Hristos în temnițele comuniste. Redăm mai jos textul proiectului de lege, din care reiese importanța luptei Părintelui Calciu pentru libertatea românilor, pentru o Românie liberă de orice regim dictatorial. PROIECT DE LEGE PENTRU OMAGIEREA PĂRINTELUI CALCIU

De ce un Proiect de lege?

Părintele Calciu a îndurat ororile și frigul temnițelor comuniste vreme de peste cincisprezece ani, timp în care a fost „plimbat” de la Piteștiul experimentului „reeducării”, la Jilava și Aiud. Când a fost eliberat, a absolvit Facultatea de Litere și Teologia, cea din urmă prin mijlocirea Patriarhului Iustinian. La finalul anilor ’70, se manifesta public drept unul dintre cei mai aprigi critici ai materialismului anti-creștin și dărâmării lăcașelor de cult ordonate de regimul Ceaușescu.

Părintele nostru

„Părintele nostru” – așa cum a fost numit de către cei care l-au iubit – a predicat în favoarea libertății credinței și drepturilor omului și a combătut cu temeritate ateismul comunist și distrugerea bisericilor. Prin predicile sale – între care, poate, cele mai cunoscute au fost „Cele șapte cuvinte către tineri”, pe care le-a rostit fie în interiorul Bisericii Radu-Vodă, fie pe treptele acesteia, în Postul Sfintelor Paști din primăvara anului 1978 – prin minunatul său curaj de a se opune acelui sistem inuman, a reprezentat o voce extraordinară care a dat speranțe românilor care îndurau opreliștile și nedreptățile regimului. A fost un apărător al libertății de exprimare și al conștiinței, ceea ce l-a transformat în dușmanul personal al lui Ceaușescu. A fost arestat din nou și întemnițat pentru încă șase ani, între 1978 și 1984 (după o condamnare de 10 ani de detenție), iar, la un an de la eliberare, a fost expulzat în Statele Unite.

Mobilizator al tinerilor

În timp ce a predat la Seminarul Teologic Ortodox din București, Părintele Gheorghe Calciu-Dumitreasa a avut un impact semnificativ asupra vieților tinerilor pe care i-a iubit și cărora le-a transmis învățăturile sale de dragoste necondiționată și mărturisire a Adevărului Întrupat. A fost un mentor și un exemplu pentru mulți dintre ei, promovând valorile spirituale, responsabilitatea, smerenia și dragostea sinceră față de aproapele, în vremuri de restriște și tulburare.

„Eu am fost expulzat și din țară, și din Biserică (n.r. – a fost caterisit prin hotărârea Sinodului BOR)!

Luptător pentru drepturile românilor în America

Venind în America, nu mi-a tihnit nici somnul, nici mâncarea. Am protestat la posturile de radio din străinătate, am călătorit prin lume vorbind de suferințele Bisericii noastre, am fost audiat de trei ori în Congresul American, am fost primit de doi președinți de Ziua Drepturilor Omului – Reagan și Bush tatăl. Am organizat demonstrații în fața Casei Albe și a Congresului și, mai mult decât orice, am stat închis 21 de ani, dintre care un an în domiciliu obligatoriu cu toată familia mea, fiind păzit de 45 de agenți ai Securității, ostași și polițiști, ziua și noaptea.

Nu port niciun fel de ranchiună nimănui – ierarhi, preoți, angajați ai Patriarhiei, securiști sau gardieni. Dumnezeu i-a pus în jurul meu pentru ispășirea păcatelor mele și pentru a-mi arăta puterea Lui, și pentru a mă face să înțeleg că nimic nu am fost și nimic nu sunt nici acum. Dar nu voi închide gura mea niciodată, atunci când este vorba de Adevăr”, a afirmat Părintele.

Învățămintele și mesajele transmise de Gheorghe Calciu-Dumitreasa sunt foarte relevante și actuale și astăzi. Într-o lume marcată de conflicte și intoleranță, în care valorile morale și etice sunt adesea compromise sau ignorate, Părintele, prin extraordinarul său exemplu, ne reamintește de importanța iertării, curajului și respectului reciproc.

Promotor al familiei tradiționale

Totodată, Părintele Calciu a susținut valorile tradiționale ale familiei, pe care a considerat-o fundamentul unei societăți sănătoase și echilibrate, aducând un aport valoros la refacerea țesutului social și moral al României. Prin predicile și slujbele sale, a inspirat și a îndrumat oamenii să se îndrepte spre credință și să își redescopere valorile morale și tradițiile autentice. A încurajat unitatea și fraternitatea între români și a militat pentru întărirea legăturilor dintre membrii comunității naționale.

Întrucât în anul 2025 se împlinesc 100 de ani de la venirea în această lume a Părintelui Gheorghe Calciu-Dumitreasa, care a trăit dând, ca nimeni altul, măsura curajului, a grijii față de aproapele său și a iubirii nesfârșite față de Iisus Hristos, este nu doar justificată, ci și pe deplin oportună, declararea anului 2025 ca „Anul omagial Gheorghe Calciu-Dumitreasa”.

Un astfel de an omagial va oferi o șansă importantă de a onora și de a (re)aduce în atenția publicului viața, activitatea și jertfirea de sine a Părintelui. Ridicându-se împotriva operei de distrugere a dreptei-credințe și a valorilor neamului românesc, având puterea de a-și ierta torționarii, manifestând o iubire fără rezerve pentru aproapele, Gheorghe Calciu-Dumitreasa a fost unul dintre duhovnicii de referință ai secolului trecut și una dintre personalitățile care a luptat și a îndurat ca nimeni altul pentru neamul și credința sa.

Surse: rostonline si r3media