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VIAȚA LUI NOE | DESEN ANIMAT

Posted on by Redactor

Le oferim micilor creștini un desen animat catehetic despre viața dreptului Noe și istoria potopului din Vechiul Testament. VIAȚA LUI NOE | DESEN ANIMAT

Vizionare plăcută!

           

Dacă doriți să contribuiți în sprijinul activităților mănăstirii noastre, ctitorie a vrednicului de pomenire Arhimandrit Justin Pârvu, o puteți face folosind formularul de plată de mai jos…



Amintim faptul că mănăstirea noastră deservește activitățile caritabile ale Fundației Justin Pârvu, care deține Azilul pentru bătrâne – ”Sf. Spiridon”, unde maicile se silesc să le îngrijească cu dragoste și rugăciune ca pe Însuși Hristos Domnul.

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