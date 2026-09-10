Vă invităm să îl ascultați pe Pr. Haralambie Papadopulos, specialist în psihoterapia ortodoxă, care ne recomandă să avem zilnic câteva de momente de liniștire peste zi, doar noi cu Dumnezeu. Ce importanță are liniștirea și depărtarea de zgomotul lumii, descoperiți în cuvântul ziditor de mai jos. PR. HARALAMBIE PAPADOPULOS | AVEM NEVOIE DE MOMENTE DE LINIȘTIRE CU DUMNEZEU

Vizionare cu folos!