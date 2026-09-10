Vă invităm să îl ascultați pe Pr. Haralambie Papadopulos, specialist în psihoterapia ortodoxă, care ne recomandă să avem zilnic câteva de momente de liniștire peste zi, doar noi cu Dumnezeu. Ce importanță are liniștirea și depărtarea de zgomotul lumii, descoperiți în cuvântul ziditor de mai jos. PR. HARALAMBIE PAPADOPULOS | AVEM NEVOIE DE MOMENTE DE LINIȘTIRE CU DUMNEZEU
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Dacă doriți să contribuiți în sprijinul activităților mănăstirii noastre, ctitorie a vrednicului de pomenire Arhimandrit Justin Pârvu, o puteți face folosind formularul de plată de mai jos…
Amintim faptul că mănăstirea noastră deservește activitățile caritabile ale Fundației Justin Pârvu, care deține Azilul pentru bătrâne – ”Sf. Spiridon”, unde maicile se silesc să le îngrijească cu dragoste și rugăciune ca pe Însuși Hristos Domnul.