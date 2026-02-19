În urma promulgării controversatei Legi 241/2025, cunoscută ca „Legea Vexler”, care a fost votată în parlamentul României în felul următor(în prima ei formă și ulterior), europarlamentarul Claudiu Târziu a inițiat campania de abrogare a Legii care incriminează în mod nejustificat oameni de cultură și valoare morală care nu au făcut decât să își sacrifice viața pentru libertatea românilor și dragostea de aproapele, viețuind în conformitate cu principiul creștin: „Iubiți pe vrăjmașii voștri”. Dar, mai mult decât atât, legea incriminează de fapt libertatea de exprimare. SEMNAȚI PETIȚIA | STOP VEXLER

Propunerea legislativă de abrogare a legii a fost depusă pe 4 februarie 2026 de către deputatul Robert Alecu (ACT). Are număr de înregistrare B29/2026 la Camera Deputaților și a fost transmis la Senat pentru dezbatere.

Pentru a susține acest Proiect, puteți semna Petiția: STOP VEXLER.

„Demersul nostru va avea mai mulți sorți de izbândă cu cât va fi susținut de mai mulți români. Parlamentarii nu vor putea ignora voința cetățenilor. În acest scop am început adunarea semnăturilor.” Afirmă Claudiu Târziu pe blogul său personal.

