Revista ATITUDINI NR. 94 dedicată Sf. IACOV TSALIKIS

SUMAR
EDITORIAL | DE CE UNEORI SFINȚII NU NE VINDECĂ BOLILE? de Monahia Fotini (p. 1)
SF. IACOV TSALIKIS, SMERITUL NEVOITOR DE LA MĂNĂSTIREA CUVIOSULUI DAVID DIN EVIA (p. 6)
MĂRTURII • SF. IACOV TSALIKIS, ÎN MĂRTURIILE UCENICILOR SĂI | MINUNI ȘI CUVINTE DUMNEZEIEȘTI (p. 22)
PR. JUSTIN PÂRVU: NEVOINȚE DUHOVNICEȘTI ÎN POSTUL MARE.
„RUGĂCIUNEA TREBUIE SĂ FIE CA UN LEAGĂN, CARE NE LINIȘTEȘTE SUFLETUL ȘI MINTEA” (p. 29)
MINUNI • PĂRINTELE JUSTIN, FĂCĂTORUL DE MINUNI
MĂRTURII IMPRESIONANTE DESPRE DARUL PROFEȚIEI ȘI AL IUBIRII DE VRĂJMAȘI (p. 36)
GHERONDA ONUFRIE DE LA MĂNĂSTIREA PANDELI:
„CÂND VEZI PE FRATELE PLÂNGÂND, SĂ PRINZI LACRIMILE LUI ÎN PALMA TA!” (p. 38)
INTERVIU CU PĂRINTELE ARHIMANDRIT MAXIM KIRITSIS, STAREȚUL MĂNĂSTIRII „SFÂNTUL DIONISIE” DIN OLIMP, GRECIA (p. 44)
PĂRINTELE DAMASCHIN GRIGORIATUL: PUTEREA PREOȚILOR ORTODOCȘI ASUPRA VRĂJILOR (p. 53)
PR. MIRON MIHĂILESCU: CUM SĂ VIEȚUIM ÎN HRISTOS ȘI PENTRU HRISTOS, ÎN FIECARE ZI? (p. 55)
IN MEMORIAM • JACQUES VASILE IAMANDI – AVENTURIERUL LUI HRISTOS | INTERVIU AUTOBIOGRAFIC (p. 63)
JACQUES VASILE IAMANDI | CUVÂNT LA MOARTEA UNUI NEMURITOR
DE SILVIAN-EMANUEL MAN (LIGA STUDENȚILOR) (p. 70)
DR. GALINA RĂDULEANU: „IMENSA FERICIRE TRĂITĂ DINCOLO DE ZĂBRELE”. PAGINI DE JURNAL (p. 74)
INEDIT • SCRISOAREA PĂRINTELUI BORIS RĂDULEANU CĂTRE FIICA SA, GALINA (p. 79)
PUIU NICOLAE GIOSANU (SOȚUL DR. GALINA RĂDULEANU): „ȘI M-AM NINS ÎN SEMNUL CRUCII” – POEMELE IERNII (p. 81)
MAICA MARINA, STAREȚA MĂNĂSTIRII BIC: TESTAMENTUL SF. ARSENIE BOCA DE LA PRISLOP (p. 82)
MAICA ECATERINA FERMO: „NU VEDEȚI CĂ TOATĂ LUMEA TÂNJEȘTE DUPĂ NEMURIRE?” – DIN IADUL PATIMILOR CĂTRE HRISTOS (p. 86)
GEOPOLITIC • AURELIAN CHIRICA: UN JOC PERICULOS | VENEZUELA, GROENLANDA ȘI VIITORUL OMENIRII (p. 93)
ÎNTÂLNIRILE VII CU HRISTOS LA MĂNĂSTIREA PALTIN | DE IONUȚ MUREȘAN, ASCOR BRAȘOV (p. 102)
