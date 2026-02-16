Vă oferim câteva fragmente psaltice din slujba Vecerniei, Anixandare și stihiri ale Învierii în glasul al II-lea, interpretate de către PS. Sebastian Episcopul Slatinei și Romanaților și corul Mănăstirii Paltin. Slujba a fost săvârșită în cadrul Simpozionului național dedicat memoriei Duhovnicului nemțean, Arhim. Justin Pârvu: „Părintele Justin Pârvu, îndrumător al familiei creștine: Rolul sfințitor al mamelor creștine în zidirea neamului și a societății românești”, ce s-a desfășurat la mănăstirea Paltin Petru-Vodă, 8 februarie 2026. Imaginile sunt din cadrul comemorării a 107 ani de la nașterea Părintelui Arhim. Justin Pârvu. PS SEBASTIAN ȘI CORUL MĂNĂSTIRII PALTIN | CÂNTARE LA VECERNIE
Vizionare plăcută!
Amintim faptul că mănăstirea noastră deservește activitățile caritabile ale Fundației Justin Pârvu, care deține Azilul pentru bătrâne – ”Sf. Spiridon”, unde maicile se silesc să le îngrijească cu dragoste și rugăciune ca pe Însuși Hristos Domnul.