Înfricoșătoare este starea de ceartă și neiertare, un păcat mare care nu se poate ierta. Aflați de ce femeile iartă mai greu și cum putem să ne îndreptăm, în sfaturile Bătrânului Simeon de la Sihăstria, care a trecut la Domnul în anul 2023. PR. SIMEON ZAHARIA | SĂ NU STĂM NEÎMPĂCAȚI

„Să vă feriți să aveți ură pe cineva!”

… Să trăiți în dragoste și bună înțelegere. Când se întâmplă vreun conflict, că suntem oameni neputincioși, să nu stați neîmpăcate! Am fost într-o mănăstire mare și cineva de acolo, mi-a șoptit la ureche: „Acestea două sunt certate și nu vorbesc de un an de zile”. Și nici nu se împărtășeau că e cu neputință să fii certat, să nu te împaci și să îndrăznești să iei trupul și sângele Domnului, că îți iei osândă. Și acelea se lipseau de Sf. Taine, numai să nu se ierte.

Să ferească Dumnezeu să fim așa! Câți nu s-au culcat și nu s-au mai sculat! Doar viața nu e în mâna noastră! E în mâna lui Dumnezeu. El ne-a dat-o și ne-o ia când vrea.

De aceea, să vă feriți să aveți ură pe cineva! Ai greșit, te-a jignit sau te-a nedreptățit cineva cu ceva, spui duhovnicului și acesta, luminat de Dumnezeu, îți spune ce ai de făcut ca să intri în normal. Mai ales femeile sunt mai sensibile. Ele îndată se șifonează și la supărat sunt foarte darnice, dar la iertat sunt mai întârziate. Nu trebuie să fie așa! Vă sfătuiesc să fiți cu dragoste! „Dragostea toate le iartă, toate le crede, toate le nădăjduiește, toate le rabdă”, spune în Imnul dragostei din Epistola I către Corinteni, Sf. Ap. Pavel. „Dragostea niciodată nu cade”. Dacă avem dragoste întru Duhul Sfânt, nu stăm așa supărate!

Cel care face primul metania de iertare

La Părintele Cleopa s-au doi care s-au certat și el i-a întrebat: „Eh, acum voi ce faceți?”.

„Păi, am venit la cuvioșia voastră să ne împaci”.

„Care face metanie cel dintâi, acela e mai smerit”.

S-au aplecat amândoi și au făcut metanie și s-au împăcat în fața părintelui.

Și noi, călugării, suntem oameni. Și diavolul nu doarme. Cu călugării are mai mult de lucru. Diavolul dă 20 de suflete de oameni ca să câștige un suflet de călugăr, spune Sf. Andrei cel nebun pentru Hristos. Sfântul acesta avea de la Dumnezeu anumite stări când putea să vadă lucrurile din lumea cealaltă.

Să facem voia Domnului

Așa că, să fie dragoste între voi și bună înțelegere, pace și milă! „Mare frică are sufletul când iese din trup”. Ce vede el când trece pe lumea cealaltă, fraților! Ce grozăvie! Vede duhurile viclene, diavolii!

Este o istorioară undeva în care sfinții îngeri îi certau pe diavoli: „Voi, întotdeauna când se sfârșește cineva, sunteți primii!”.

Și într-adevăr, ei se silesc foarte mult spre pierzarea noastră. Să nu le facem voile! Să-L rugăm pe Dumnezeu în toată vremea și în tot locul, zi și noapte, să ne întărească, să ne ajute ca să facem voia Lui cea sfântă, ca în felul acesta să dobândim viața și fericirea întru Hristos Iisus, Domnul nostru, Căruia I se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea împreună cu Părintele ceresc și cu Duhul Sfânt, în vecii vecilor. Amin.

(Extras din Revista Atitudini Nr. 82)