La 40 de ani de la trecerea la Domnul a marelui mărturisitor al lui Hristos din temnițele comuniste, scriitorul Ioan Ianolide, mănăstirea Paltin a săvârșit, la finalul sfintei Liturghii, slujba de parastas în memoria acestuia dar și a soției sale, Constanța Ianolide, devenită ulterior schimonahia Penelope. Atmosfera plină de har, resimțită de toți cei prezenți la slujbă, ne-a încredințat de slava și îndrăzneala pe care acest ales pătimitor al lui Hristos, a câștigat-o în ceruri, în Împărăția lui Dumnezeu. Reamintim faptul că Ioan Ianolide a fost deshumat, la cererea soției, de la mănăstirea Cernica și reînhumat la mănăstirea Paltin Petru-Vodă, acolo unde este înmormântată și fosta sa soție Schim. Penelope Ianolide. O parte din osemintele mărturisitorului Ioan Ianolide se află în muzeul dedicat martirilor din temnițele comuniste. POMENIREA MĂRTURISITORULUI IOAN IANOLIDE LA MĂNĂSTIREA PALTIN

Vă oferim câteva imagini din cadrul comemorării, precum și un material impresionant cu selecții din scrierile lui Ioan Ianolide, ce ne trezește din somnul uitării de Dumnezeu, la trezvia și puterea Rugăciunii lăuntrice.