Le oferim celor mici și râvnitori în credință, un scurt desen animat catehetic despre viața și lucrarea celor mai mari Episcopi ai Bisericii, Sfinții trei Ierarhi: Sf. Vasile cel Mare, Sf. Ioan Gură de Aur și Sf. Grigorie Teologul. Acești sfinți erau premianți la învățătură și neîntrecuți lucrători ai virtuților. SFINȚII TREI IERARHI | DESEN ANIMAT

Vizionare cu folos!