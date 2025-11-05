Cum ne vindecăm de frica de „DACĂ”? Aflați în cuvântul harismatic al Părintelui Varnava Iangos, care ne încurajează să ducem lupta cea bună împotriva gândurilor. SĂ NU GÂNDIM CU „DACĂ” | ARHIM VARNAVA IANGOS

Frica de DACĂ

Cum putem gestiona stările de neliniște și teamă față de necazurile ce pot apărea în viața noastră? Cum să ne vindecăm de frica de „dacă”?

Spunea Gherontissa Gavriila: „Cel mai necugetat lucru este să gândești cu dacă!”. Pentru aceasta, spunem la Sf. Liturghie: „Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos să o dăm!”. Aceasta ne învață și Sf. Liturghie: să ne lăsăm în voia lui Dumnezeu. Cred că toată esența duhovniciei constă în această „lăsare”.

Să nu dăm vreo importanță gândurilor! Este foarte important să nu primim niciun gând. Îndată ce se ivește vreun gând, îl arunc imediat din cugetul meu, fără nicio discuție, oricât de bun ar fi acest gând, în aparență. În acest fel pun hotar săgeților diavolești.

Hotărârea de a nu discuta cu gândurile

Grija excesivă pentru responsabilitățile pe care le ai este tot o ispitire demonică?

Este de la gânduri, desigur! Tot ce naște tulburare în inima noastră, nu este de la Dumnezeu. Zice Sf. Sofronie: „Nu discut cu niciun gând, nici cu grijile, cu fricile, nici cu îndoielile!”. Trebuie să iau hotărârea de a nu discuta cu gândurile. Facem cum ne luminează Domnul, facem cruce și mergem înainte.

De ce simțim că nu ne ajunge timpul?

Timpul nu este al nostru. Lumea nu depinde de noi, va continua și după moartea noastră. Toată esența, repet, este să ne lăsăm în voia Domnului.

Am cunoscut un monah în Sf. Munte care zicea: „Zic Rugăciunea și nu mă gândesc la nimic!”. Atunci când avem multe gânduri și griji, aceasta ascunde multă nesiguranță și o impresie falsă că noi înșine putem rezolva ceva, dar toate sunt ale Domnului. Eu voi face ceea ce îmi stă în putință, fără agonie și mâhnire, fără, însă, să mă epuizez prin supărare și… merg înainte.

Fără presiune

Este nevoie de multă rugăciune, dar nu din aceea cu presiune, ci în mod liber, cuminte. Rugăciunea nu are legătură cu timpul, ci cu calitatea. Nu măsurăm rugăciunea în timp. Sunt probleme mari, și în mănăstiri, și în familii, dar oare putem înainta fără probleme? Dacă toate ar fi bune și am fi liniștiți, atunci am fi de plâns. Trebuie să avem în minte mereu vorba bătrânului monah: „Fiule, azi nu am avut ispite, deci ne-a părăsit Dumnezeu!”.

Să nu ne fie frică de ispite! Să ne fie frică de „frică”! Mai mare putere decât ispita însăși, are frica de ispită!

(Interviul integral îl puteți citi în Revista Atitudini Nr. 92)