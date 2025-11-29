Ascultați un cuvânt cald și părintesc al Părintelui Serafim de la Cășiel, ucenic al Sf. Arsenie Boca, despre spovedania care aduce folos sufletesc și spovedania care nu ne schimbă cu nimic. Acum, în mijlocul Postului Crăciunului, vă invităm la introspecție duhovnicească, mărturisire curată a gândurilor, vedere limpede a păcatelor și liniște sufletească. PR. SERAFIM BĂDILĂ | CUM SĂ NE SPOVEDIM
