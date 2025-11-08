Vă invităm să vizionați un interviu fascinant cu domnul Doctor Neurochirurg, Părintele Ștefan Mindea, despre frumusețea terapiei medicale atunci când este îmbinată cu viața duhovnicească. „Bolnavul, pacientul, pentru mine, este ca și un membru de familie”, mărturisește Pr. Ștefan Mindea, care se impune nu doar prin profesionalism, dar și prin frumusețea caracterului său nobil și cinstit. PR. DR. ȘTEFAN MINDEA | TERAPIA TRUPEASCĂ ȘI DUHOVNICEASCĂ

Vizionare plăcută!