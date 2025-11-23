Vă invităm să îl ascultați pe Mitropolitul Neofit de Morfu care i-a fost ucenic apropiat Sf. Iacov Tsalikis din Evia, relatând una dintre minunile cutremurătoare ale acestui mare sfânt contemporan, sfântul care îl vedea neîncetat pe Dumnezeu. IPS NEOFIT DE MORFU DESPRE SF. IACOV TSALIKIS
Vizionare plăcută!
Puteți sprijini activitatea editorială a revistei ATITUDINI și prin Paypal.
POMELNICE ȘI DONAȚII
Dacă doriți să contribuiți în sprijinul activităților mănăstirii noastre, ctitorie a vrednicului de pomenire Arhimandrit Justin Pârvu, o puteți face folosind formularul de plată de mai jos…
Amintim faptul că mănăstirea noastră deservește activitățile caritabile ale Fundației Justin Pârvu, care deține Azilul pentru bătrâne – ”Sf. Spiridon”, unde maicile se silesc să le îngrijească cu dragoste și rugăciune ca pe Însuși Hristos Domnul.