Vă oferim un scurt cuvânt de încurajare pentru cei ce vor să rămână împreună cu Hristos în aceste vremuri potrivnice. În orice timp și situație, Dumnezeu este cu noi, prin Harul Său. HARUL NU LIPSEȘTE NICIODATĂ | PR. JUSTIN PÂRVU

Harul și slăbiciunea noastră

În criza asta pe care o trăim, noi îi spunem așa, noi nu vom putea scapă niciodată decât numai ridicând mâinile la Dumnezeu.

Plecăm genunchii noștri la pământ, mâinile în sus și cu cât le putem noi ține mai mult la înălțime, așa și Dumnezeu va veni cu mila Lui peste noi. Până nu ajungem noi la altitudinea aceasta, nu putem să avem o bucurie. Pentru că toate lucrurile mărețe care s-au petrecut așa în viață noastră, s-au petrecut numai cu jertfă. Numai cu nevoință, numai cu viața aspră, numai așa a putut cineva să ajungă la vârful muntelui, prin suferință și de acolo să privească frumusețile pe care le avem noi în țara noastră.

Cam așa este și cu viața noastră, a tineretului care a fost ucis, a fost maltratat, au fost bătuți și schingiuiți și în felul acesta toată opera lor va rămâne de azi și în vecii vecilor!

Dar noi nu mai avem bărbăția care o aveau alții.

Dragul meu, să știi că nu avem noi bărbăția care o aveau ei, dar harul Lui Dumnezeu e același. Atunci erau mulți însă și buni, acum sunt și mai puțini dar parcă și mai buni.

Niciodată harul Lui Dumnezeu nu lipsește din viața unui popor. Pentru că prezența celor de dincolo este și aici.

(Extras din volumele „Ne vorbește Părintele Justin”, mănăstirea Paltin)