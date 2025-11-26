Vă invităm să vizionați un scurt reportaj Trinistas TV despre canonizarea Părintelui Arsenie Boca de la Prislop, Sfântul Ardealului. Aflați argumente pertinente ce au dus la canonizarea îndrăgitului sfânt român. ARGUMENTE ALE CANONIZĂRII SF. ARSENIE BOCA
Vizionare plăcută! Să avem rugăciunile acestui mare sfânt român!
Amintim faptul că mănăstirea noastră deservește activitățile caritabile ale Fundației Justin Pârvu, care deține Azilul pentru bătrâne – ”Sf. Spiridon”, unde maicile se silesc să le îngrijească cu dragoste și rugăciune ca pe Însuși Hristos Domnul.