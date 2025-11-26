Vă invităm să vizionați un scurt reportaj Trinistas TV despre canonizarea Părintelui Arsenie Boca de la Prislop, Sfântul Ardealului. Aflați argumente pertinente ce au dus la canonizarea îndrăgitului sfânt român. ARGUMENTE ALE CANONIZĂRII SF. ARSENIE BOCA

Vizionare plăcută! Să avem rugăciunile acestui mare sfânt român!