Vă invităm să vizionați un material catehetic, pe înțelesul tuturor, realizat de Pr. Nicolae Dima despre învățătura de bază a Sf. Grigorie Palama, marele teolog al Bisericii. Amintim faptul că la Iași, cu prilejul sărbătorii zilelor Sf. Parascheva, au fost aduse o parte din sf. moaște ale ocrotitorului Tesalonicului, Sf. Grigorie Palama. SF. GRIGORIE PALAMA | ÎNVĂȚĂTURI ESENȚIALE | PR. NICOLAE

Vizionare cu folos!