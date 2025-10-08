Vă invităm să îl ascultați pe Părintele Mina Dobzeu povățuind creștinii din lume cum să spună Rugăciunea lui Iisus, astfel încât să dobândească Harul lui Dumnezeu care unește mintea cu inima. PR. MINA DOBZEU | RUGĂCIUNEA INIMII PENTRU MIRENI
Vizionare cu folos!
Puteți sprijini activitatea editorială a revistei ATITUDINI și prin Paypal.
POMELNICE ȘI DONAȚII
Dacă doriți să contribuiți în sprijinul activităților mănăstirii noastre, ctitorie a vrednicului de pomenire Arhimandrit Justin Pârvu, o puteți face folosind formularul de plată de mai jos…
Amintim faptul că mănăstirea noastră deservește activitățile caritabile ale Fundației Justin Pârvu, care deține Azilul pentru bătrâne – ”Sf. Spiridon”, unde maicile se silesc să le îngrijească cu dragoste și rugăciune ca pe Însuși Hristos Domnul.