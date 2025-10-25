O echipă de cercetători științifici au analizat esența mirului Sf. Dimitrie din Tesalonic. Aflați ce conține mirul cel dumnezeiesc, izvorât din moaștele acestui mare sfânt mucenic al Bisericii. MIRUL SF. MUCENIC DIMITRIE | PR. PETRU FILIPESCU

Fenomenul izvorârii mirului sfânt

Moaștele Sfântului Mare Mucenic Dimitrie au fost așezate în Tesalonic, unde, prin lucrarea harului divin, au început să izvorască mir – o substanță tainică, înmiresmată și cu virtuți vindecătoare. Acest mir, perceput ca „untdelemnul veseliei” (Psalmul 44, 7) de către cei credincioși, vindecă trupurile și întărește sufletele celor ce se apropie cu evlavie de sfintele moaște.

Fenomenul izvorârii de mir nu poate fi explicat rațional, fiind o manifestare a harului necreat, așa cum spune Sfântul Grigorie Palama: „Harul sfinților este o energie necreată, o lucrare dumnezeiască ce rămâne activă și după moartea lor.”

Esența Mirului

Martorii acestei minuni au relatat de-a lungul veacurilor despre tămăduirile și alinările aduse prin mirul Sfântului Dimitrie. Așa cum afirma Demetrios Chrysoloras, scriitor din secolul al XIV lea, „smirna Sfântului Dimitrie nu seamănă nici cu apa, nici cu roua, nici cu parfumurile făcute de mâinile omului; este ceva mai minunat decât toate acestea.”

Mirul, diferit de orice esență naturală, este înțeles de Biserică drept un dar de la Dumnezeu, un semn al iubirii Sale revărsate asupra credincioșilor prin mijlocirea sfinților.

Cei care se apropie de moaștele Sfântului Dimitrie găsesc în mirul izvorât din ele nu doar o alinare trupească, ci și o întărire duhovnicească. Sfântul Isaac Sirul ne învață că „vindecarea adevărată începe în inima celui ce crede cu sinceritate.” Astfel, mirul nu este doar o substanță fizică, ci o fereastră către Împărăția lui Dumnezeu, în care se descoperă lucrarea tainică a Duhului Sfânt.

Pentru credincioși, izvorârea mirului din sfintele moaște este o dovadă palpabilă a lucrării continue a lui Dumnezeu în lume, o mărturie vie a prezenței Sale prin sfinți, care împlinesc cuvântul Evangheliei: „Pe bolnavi vor pune mâinile și se vor face sănătoși” (Marcu 16, 18).

Minunea mirului izvorât din trupul Sfântului Dimitrie este astfel o chemare la credință, la sfințenie și la recunoașterea lucrării harului divin în viața celor ce se apropie de Dumnezeu.

Analize științifice

Recent, o echipă de cercetători din Paris a efectuat o analiză amănunțită a mirului izvorât din moaștele Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, utilizând metode avansate pentru a descifra compoziția sa chimică.

Rezultatele au fost surprinzătoare: mirul conține 33 de elemente necunoscute, substanțe ce nu au fost întâlnite în nicio altă compoziție naturală de pe Pământ. Această descoperire evidențiază natura mirului ca dar supranatural și mărturie a harului lui Dumnezeu – un dar pe care rațiunea umană, limitată, nu îl poate cuprinde pe deplin.

După cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, „Dumnezeu lucrează prin sfinți și pe cei curați îi luminează cu

daruri negrăite,” iar Sfântul Grigorie Palama subliniază că harul necreat este o energie divină, manifestată pentru cei care primesc în inimile lor credința și dragostea.

Pentru cei din Biserica Ortodoxă, această cercetare științifică devine o mărturie vie a intervenției lui Dumnezeu în lumea materială, arătând că darurile sfințeniei transcend granițele cunoașterii omenești. „Căci celor ce cred li se va deschide,” ne spune Sfântul Ioan Damaschin, evidențiind astfel că darurile lui Dumnezeu sunt taine cunoscute doar celor ce se apropie cu evlavie.

Minunea din 1987

O minune recentă și de o intensitate aparte a avut loc în seara de 26 octombrie 1987, când, în biserica Sfântului Dimitrie din Tesalonic, moaștele sale au început să izvorască o cantitate neobișnuit de mare de mir. Credincioșii prezenți au fost martorii unei manifestări evidente a harului lui Dumnezeu, în acord cu cuvântul psalmistului: „Minunat este Dumnezeu întru sfinții Săi” (Psalmul 67, 36).

Părintele Hristos Kotios, diacon al bisericii la acea vreme, s-a apropiat grăbit de racla sfântului, observând cum mirul curgea în valuri din sfintele moaște. Încercând să absoarbă mirul cu vată, a constatat că nu putea opri izvorârea, un semn vădit al lucrării Duhului Sfânt. Biserica întreagă a fost umplută de mireasma dulce și puternică a mirului, care s-a răspândit până în afara locașului sfânt.

Această minune a fost resimțită profund de credincioșii prezenți, care, cu lacrimi de evlavie, s-au închinat în fața moaștelor, înțelegând cu recunoștință că Sfântul Dimitrie le este prezent și mijlocitor în rugăciunile lor.