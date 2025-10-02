Vă invităm să vizionați un cuvânt duhovnicesc al Părintelui Iosif Vatopedinul, care își însuflețea ucenicii din obștea mănăstirii Vatoped, învățându-i să biruiască ispitele îngăduite de Dumnezeu, spre folosul sufletesc. DE CE ÎNGĂDUIE DUMNEZEU ISPITELE? PR. IOSIF VATOPEDINUL

Vizionare cu folos!