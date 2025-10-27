Vă oferim un cuvânt plin de putere al Pr. Justin Pârvu pentru ocrotirea Bisericii Ortodoxe a Neamului românesc și propovăduirea ei în lume, astfel încât lumea să se supună Bisericii lui Hristos, Care a iubit-o și răscumpărat-o cu scump Sângele Său, cum niciun alt împărat lumesc nu a făcut-o. BISERICĂ ȘI STAT | PR. JUSTIN PÂRVU

Statul să asculte de Biserică

În toate Statele lumii în care există Biserică Ortodoxă, Biserica e subvenționată de Stat. E bun lucrul acesta?

Nu e bun. Biserica trebuie să aibă proprietățile ei și să se conducă de sine, pentru că un popor formează Statul. Și poporul acela este ortodox. Și dacă este un popor ortodox și ascultă de preoții care îl conduc, la un moment dat, poporul nu va mai asculta de Statul laic, ci de Biserică.

Dar ei au făcut în așa fel lucrurile, încât școala, Biserica, armata – forțele acestea de Stat – să fie ale lor. Nu ai voie să te ocupi de educația copiilor, să faci educație în Biserică, că îți taie salariul, îți taie pensia sau averea. Acum, Statul ca să poată avea Biserica subordonată, i-a făcut salariu. Și acum nu mai ești al tău, ci ești funcționar de Stat. Îți plătește Patriarhia, îți plătește Mitropolia, îți plătește: stareț, iconom, casier, contabil, ghid 1, ghid 2, observator 1, paznic, bucătar. Și când ai ieșit de la biserică, umblă ca vătaful prin mănăstire: „Treci la post!”. Treci, că ești funcționar! „Uite, ăsta a lipsit două ore”.

Biserica în vremea comunismului

Îi tăiem ziua de muncă…

Erai la muzeu de serviciu, până la ora 12, 1. Apăi, la muzeu stăteai. Nu mai făceai în mănăstire pravilă și rânduială. Când intra câte un francez sau un german, veneau câte 70 de securiști după el. Și urmăreau să vadă ce vorbește ghidul. Nu cumva suflă ceva? Dar nu se potrivea nicio explicație. Te duceai la Putna, îți vorbea Pimen… Parcă era pe vremea lui Antonescu. Îți zicea toată istoria. Căscau gura securiștii. Dar dacă mergeai să vorbești așa la Sihăstria sau Secu, imediat te arestau.

Și dacă lucrurile stau așa, cu Statul și Biserica, în ce măsură se pot mântui creștinii simpli?

Pe creștinul simplu, nu-l interesează partidele. El, întotdeauna a fost omul Bisericii. Venea primarul la preot și-i spunea: „Părinte, astăzi să veniți la ora 8, la biserică”. Sau: „Nu faci slujbă!”, după cum era preotul de credincios și de ascultător „stăpânului”. Creștinul nostru se ducea întâi la biserică, își ducea coliva pentru parastas. După aceea, mai mergea și la Colectiv. El, întotdeauna a fost prezent la biserică și după aceea, la Colectiv.

Dar ce se întâmplă cu cel care nu știe toate dedesubturile acestea?

N-are nevoie să știe. Cel care nu știe, se mântuiește mai sigur decât cel care știe.

Și dacă el se dă pe mâna unui preot sau arhiereu care începe să propovăduiască noua politică de Stat?

Nu-l asculți. Cel care smintește va fi pedepsit mai întâi. El va trage, pentru că el e pus acolo în numele Adevărului. Biserica trebuie să aibă oameni spirituali care să dirijeze poporul ca el să meargă pe linia Bisericii. Acum, am ajuns la dispoziția Statului și nu ai voie să faci politică. Dar dacă eu aș fi independent de Stat, nu m-ar interesa salarii, pensii, aș vorbi liber în Biserică.

(Extras din Revista Atitudini Nr. 92)