SIMPOZION LA MĂNĂSTIREA VĂCĂREȘTII NOI | ADEVĂR ȘI MĂRTURISIRE

Într-o lume tot mai tehnologizată și desacralizată, în care ritmul accelerat al vieții și tensiunile conflictuale amplifică tendințele relativiste și nihiliste, omul resimte tot mai acut incertitudinea asupra propriei identități, atât din punct de vedere religios, cât și social. Uitarea de sine devine un simptom al anxietății existențiale, ce erodează capacitatea omului de a se raporta autentic și integrator la adevăr. Ca răspuns la aceste provocări, simpozionul propune o explorare interdisciplinară (filosofie, teologie, istorie) a modului în care adevărul și mărturisirea constituie repere axiologice fundamentale în edificarea de sine, în perspectiva mântuirii.

Evenimentul academic reunește experți, profesori și cercetători de prestigiu din domeniile filosofiei, teologiei și istoriei:

Academician Mircea Dumitru (Vicepreședintele Academiei Române);

Pr. Conf. Univ. Dr. Cezar-Paul Hârlăoanu (Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași);

Prof. Univ. Dr. Cristian Iftode (Facultatea de Filosofie, Universitatea din București);

Prof. Univ. Dr. Nicu Gavriluță (Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași);

Dr. Adrian Nicolae Petcu (Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității);

Pr. Conf. Univ. Dr. Marin Cojoc (Facultatea de Teologie, Universitatea din Craiova);

Lect. Univ. Dr. Laurențiu Gheorghe (Facultatea de Filosofie, Universitatea din București);

CȘ II Dr. Mircea-Gheorghe Abrudan (Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române, Cluj-Napoca);

Antonie Popescu (Avocat în Baroul București);

Dr. Florin Duțu (scriitor și publicist);

Conf. Univ. Dr. Ioan Dura (Facultatea de Teologie, Universitatea „Ovidius” din Constanța).

Participanții vor realiza o analiză amplă și aprofundată a temelor propuse, evidențiind dinamica dialogului dintre teologie, filosofie și istorie în interpretarea și receptarea adevărului și mărturisirii creștine în contextul actual.

Dezbaterile se vor desfășura pe patru direcții tematice:

Cadrele conceptuale ale adevărului în filosofie și teologie, cu accent pe interpretările hermeneutice; Provocările contemporane ale receptării adevărului și mărturisirii, cu accent pe convergența dintre teologie și filosofie; Experiențele mărturisirii creștine în secolul al XX-lea, cu referire la restrângerea libertății și la persecuțiile religioase din perioada comunistă; Reînnoirea teologico-duhovnicească în spațiul românesc, subliniind relevanța unor teologi și mărturisitori pentru generația de astăzi.

Într-o societate în care incertitudinea a căpătat valențe existențiale, redescoperirea adevărului pe criteriile credinței și mărturiei nu este doar un demers teologic, ci și un antidot la dezrădăcinarea duhovnicească a omului modern. Mărturisirea nu se limitează la exprimare verbală, ci reprezintă o confirmare a comuniunii și o deschidere spre un dialog autentic cu Cel ce este «Calea, Adevărul și Viața» (Ioan 14, 6), Mântuitorul Iisus Hristos. – precizează Arhim. Dr. Justin Dănilă, starețul Mănăstirii Văcăreștii Noi și organizatorul evenimentului.

Lucrările simpozionului se vor desfășura la Mănăstirea Văcăreștii Noi, Comuna Lumina, Județul Constanța.

Pentru informații și participare, vă rugăm să contactați:

E-mail: [email protected]

Facebook: Simpozion – Mănăstirea Văcăreștii Noi

Facebook: Mănăstirea Văcăreștii Noi

